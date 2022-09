Premiers résultats positifs pour le Pass Cineville

En juin dernier, quatre cinémas bruxellois (Galeries, Palace, Vendôme et Kinograph) s’unissaient autour du Pass Cineville, un abonnement mensuel permettant de fréquenter de manière illimitée les salles partenaires, pour 21 € par mois (18 € pour les moins de 26 ans). Une initiative inspirée de l’association néerlandaise du même nom, fondée en 2009 autour de 5 salles d’Amsterdam et regroupant aujourd’hui plus de 50.000 membres, qui se rendent au cinéma plus d’un million de fois par an dans plus de 55 salles partenaires à travers tout le pays.