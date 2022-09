Hans van Breukelen avant Pays-Bas – Belgique: «Avec une star mondiale comme De Bruyne, laissez la modestie au vestiaire»

Champion d’Europe avec les Pays-Bas en 1988, l’ancien gardien néerlandais Hans van Breukelen a disputé de nombreux derbies des Plats Pays. Dont un qui a préfacé un des plus grands moments de l’histoire des Diables rouges.

À bientôt 66 ans (il les fêtera le 4 octobre prochain), Hans van Breukelen restera éternellement associé au plus grand succès du football néerlandais aux côtés de Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard ou autres Ronald Koeman : la victoire finale à l’Euro 1988. Bien plus que l’épopée danoise quatre ans plus tard, ce titre est le symbole d’une génération dorée d’un petit pays qui parvient à triompher quand toutes les planètes veulent bien s’aligner.

S’il est trop tôt pour savoir si le 1-4 en juin dernier à Bruxelles est un signe avant-coureur de quelque chose de plus grand encore pour la sélection Oranje au Qatar, il y a d’abord ce dernier match de la Nations League à Amsterdam où les De Bruyne, Witsel et Hazard peuvent remettre les pendules à l’heure. L’enjeu est connu : une seconde participation au « Final Four ».