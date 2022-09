Mobilisation en Russie: Vladimir Poutine réagit

La nouvelle a déclenché de rares manifestations anti-guerre dans plusieurs villes et la panique chez certains hommes russes. De nombreux témoignages font état d’hommes qui se sont empressés de réserver des vols aller simple ou de se rendre dans des pays limitrophes comme la Finlande et le Kazakhstan.

« On peut comprendre que dans les premières heures qui ont suivi l’annonce, et même le premier jour, il y ait eu une réaction hystérique, extrêmement émotionnelle, parce que les informations étaient effectivement insuffisantes », a-t-il déclaré. Dans les jours qui ont suivi, cependant, le gouvernement a diffusé davantage d’informations et mis en place des lignes téléphoniques d’urgence pour répondre aux questions, a-t-il ajouté.