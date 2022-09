Philippe Gilbert: «Avec cette génération, la Belgique est presque obligée de rentrer avec le maillot arc-en-ciel»

Dernier Belge à avoir décroché l’arc-en-ciel, il y a dix ans, Philippe Gilbert avait buté, deux saisons plus tôt, à Geelong. Et c’est Thor Hushovd qui était devenu champion du monde, le seul sur le sol australien jusqu’à ce dimanche. Nous les avons réunis (virtuellement) avant la course en ligne de dimanche.

D’un côté, le dernier champion du monde belge en date, il y a déjà dix ans. De l’autre, le seul maillot arc-en-ciel jamais décroché sur le sol australien, à Geelong en 2010. Réunis exceptionnellement pour l’occasion, Philippe Gilbert et Thor Hushovd évoquent, dans leur science irisée et une solide dose de complicité, la grand-messe de ce dimanche. Pour peu, il n’y aurait même pas besoin de préparer des questions tant les deux champions du monde les anticipent, analysent la force d’une sélection belge comme l’écueil que pareille puissance peut comporter. Bientôt retraité, Phil’ disputera sa dernière course à Paris-Tours, le 9 octobre, avant de raccrocher une semaine plus tard, le 15, dans ce Cauberg où il est devenu champion du monde. « Je serai là, forcément », se marre le Norvégien, rangé des pelotons depuis huit saisons et devenu fan de padel au point de posséder une centaine de terrains dans son pays natal. « Phil, je vais d’ailleurs t’initier mais avant, place à tes adieux.