Festival Métamorphoses au Varia: disparaître pour mieux renaître

Il n’est sans doute pas anodin que Coline Struyf, nouvelle directrice du Théâtre Varia, inaugure sa toute première saison avec deux spectacles au titre éloquent : How to disappear et Désintégration culturelle . Comme si, pour naître à ce lieu singulier dans l’histoire du théâtre francophone belge, il fallait opérer une forme de désagrégation, faire table rase, accomplir un rite afin de disparaître pour mieux renaître. Le festival d’ouverture s’appelle d’ailleurs Métamorphose . Comme le papillon doit faire le deuil de son corps de chenille avant de voler de ses propres ailes, le Théâtre Varia accomplit donc sa mue avec des spectacles, des performances (formidable Jusque dans nos lits de Lucile Saada Choquet), des parcours sonores dans la ville ( Echappée urbaine