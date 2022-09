Les Iraniennes de Belgique vent debout en soutien à leur peuple

Amivi*, 25 ans : « Je suis à Bruxelles depuis deux ans, j’étudie à la VUB. Ma famille, mes amis sont en Iran. Les autorités ont coupé internet, je n’ai plus de moyen de les joindre. Ils tuent des gens. J’ai vu qu’il y avait déjà 36 morts tout à l’heure. Quatre ans auparavant, quand il y a eu des manifestations et que le pouvoir a aussi coupé internet, c’est près de 1.000 personnes qui ont été tuées. J’ai peur que ça se reproduise. Quand j’ai appris la mort de Mahsa Amini, ce que j’ai ressenti en premier, c’est de la colère. J’étais furieuse. Et le sentiment d’avoir de la chance. Ici, on a la liberté de porter ce qu’on veut. En Iran, ce n’est pas le cas et on peut mourir pour ça. Les femmes sont forcées de porter le hijab, et si elles décident de ne pas le porter, elles peuvent se faire tuer. »