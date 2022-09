Guerre en Ukraine: la Belgique décide de renvoyer des F-16 en Estonie

Des F-16 belges vont prochainement retourner en Estonie pour prendre part aux opérations de l’Otan baptisées Enhanced Vigilance Activities. Ainsi en a décidé ce vendredi le Conseil des ministres sur proposition de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). De la sorte, « la Belgique manifeste sa solidarité et son engagement dans les différentes opérations de l’Otan et contribue activement à la protection de l’intégrité de l’espace aérien de l’Otan », précise le Conseil des ministres.

« Comme toujours », commente Ludivine Dedonder, « notre pays s’engage et contribue à garantir notre sécurité collective et celle de nos pays partenaires. La présence renforcée sur le flanc est de l’Otan est plus que jamais nécessaire pour montrer que nous sommes unis avec nos alliés. Au cours des prochaines semaines, nos F-16 aideront à sécuriser l’espace aérien des Etats baltes et mèneront des missions de formation avec d’autres alliés pour renforcer leur interopérabilité. »