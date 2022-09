Les dessous d’une guerre déclarée à la Fédération française de football

Accusations de harcèlement sexuel, tensions et manigances : la FFF et son président Noël Le Graët sont dans la tourmente à deux mois du Mondial au Qatar.

Tout le monde ne parle que de cela au bureau, mais personne ne bronche. Le silence est d’or, car votre tête peut tomber à n’importe quel moment. » Ces mots émanent d’un salarié au sujet du climat qui règne depuis plusieurs mois au siège de la Fédération française de football. À deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), le ciel n’a rarement paru aussi sombre et tourmenté au-dessus du football français. Pas même en 2010 avec les tristement célèbres frondeurs de Knysna. Et le 22 novembre prochain, les champions du monde de Didier Deschamps sont censés défendre leur titre acquis quatre ans plus tôt au pays de Vladimir Poutine avec une entrée en lice face à l’Australie à Doha. Ces dernières semaines, il n’est pas ou peu question de sportif, de jeu et de joueurs, puisque tout ce qui fait le sel de ce sport a été balayé et rendu secondaire par une multitude d’événements dont l’issue n’a pas encore livré toutes ses surprises.