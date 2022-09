Concert sur la Grand-Place pour la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles: comment y accéder?

Des beaux noms au programme

De nombreux artistes de renom performeront sur la scène de la Grand-Place ce vendredi. Parmi les artistes de la Fédération Wallonie- Bruxelles, on peut citer Lous and the Yakuza, Pierre De Maere, Charles, Mentissa, Zap Mama, Rori et ML. Quelques chanteurs français seront également présents, comme Bigflo et Oli, Christophe Willem, Benjamin Biolay, Stephan Eicher, Ycare, Suzanne ou Sofiane Pamart.