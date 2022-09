Les Diablotins s’inclinent 1-2 face aux Pays-Bas en amical

Seul joueur de l’Ajax Amsterdam sélectionné par Erwin van de Looi, Brobbey a tiré calmement au but après avoir placé un démarrage et déstabilisé Ewoud Pletinckx et Louis Patris (15e, 0-1). Appelé en équipe A par Louis van Gaal suite aux nombreux forfaits, Brobbey s’est trouvé à la conclusion d’une belle attaque avec un assist du défenseur de Leverkusen Mitchell Bakker (44e, 0-2). Quant aux Diablotins, ils se sont particulièrement montrés dangereux par Largie Ramazani

A la pause, Matthijssen a changé une bonne partie de son équipe en lançant Deman, Nicolas Raskin, Maxime Delanghe, Jérémy Doku, Joahn Bakayoko et Maxim De Cuyper à la place d’Ignace Van den Brempt, Largie Ramazani, Koni De Winter, Patris, Yorbe Vertessen et Maarten Vandevoordt. Ce changement tactique n’a pas engendré grand-chose dans le premier quart d’heure après la mi-temps. Par la suite, les Belges ont pris le dessus et sont revenus dans le match après une merveilleuse action de Jérémy Doku, et une reprise de Deman (72e, 1-2), mais ils ne sont pas parvenus à arracher l’égalisation face à des Hollandais, qui ont dû défendre intensément