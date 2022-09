Alexander De Croo à l’ONU: «On nous demandera un jour: "Qu’avez-vous fait pour arrêter la guerre?"»

C’est important d’être présent à New York en temps normal, mais cette année-ci c’était encore plus important », résumait Alexander De Croo vendredi matin avant de prononcer le discours pour la Belgique à la tribune des Nations unies.

Pour bien insister sur la gravité de la guerre en Ukraine, le Premier ministre a entamé son discours en évoquant le destin tragique de Karina, une jeune Ukrainienne de 22 ans dont le corps, horriblement mutilé, a été retrouvé à Boutcha après le retrait des forces russes début avril.

« Ce sont des mots obsédants et horrifiants. Et, malheureusement, ce n’est qu’un exemple parmi des milliers d’autres qui montre que nous vivons les moments les plus sombres depuis la naissance des Nations unies. L’ONU a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Plus jamais la guerre, c’était sa mission », a déclaré Alexander De Croo.