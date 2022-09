Vooruit: «L’effet Conner» explose les compteurs

En moins de trois ans, Conner Rousseau est devenu une véritable star au nord du pays. Et quand la popularité du patron des socialistes s’envole, les intentions de vote aux élections suivent.

Les Flamands aiment le vélo et désormais ils aiment aussi Conner Rousseau. Dans notre dernier Grand baromètre, le président du parti socialiste néerlandophone réalise une razzia en chipant à Bart De Wever (N-VA), la première place du podium des personnalités politiques préférées au nord du pays. Son parti, Vooruit, est quant à lui en pleine échappée. Avec près de 17 % des voix, l’ancien SP.A distance largement tous les partis « traditionnel » comme le CD&V et le VLD. Mieux, Vooruit se rapproche désormais du peloton de tête composé de la N-VA et du Vlaams Belang.