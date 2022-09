Remco Evenepoel et Wout van Aert, union sacrée pour la médaille d’or aux Mondiaux

À Wollongong, la question est centrale, revient dans toutes les langues, dans tous les esprits. Un peu comme le kangourou qui bondit ou le Pacifique qui ourle joyeusement jusqu’au sable aguicheur pour le plus grand plaisir des coureurs qui, tous lors d’une sortie d’entraînement ou d’une respiration vespérale, ont imposé la pause photo dans ce cadre paradisiaque. En Australie, Wout van Aert et Remco Evenepoel vont-ils s’entendre ou s’éteindre, ce dimanche ? Les deux carnassiers du cyclisme belge, respectivement deuxième et troisième au classement mondial, arriveront-ils à associer leurs qualités multiples pour permettre à la Belgique d’accrocher un nouvel arc-en-ciel ? Sorte de condition sine qua non pour succéder, sur la « South Coast », à Philippe Gilbert, dernier champion du monde dans « son » Cauberg il y a déjà dix ans.