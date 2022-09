Avec la suspension de Roberto Martinez, Thierry Henry forcé de sortir de l’ombre

Cette fois, Thierry Henry ne peut plus se cacher. Comme pressenti dès jeudi soir, il assumera officiellement le rôle d’entraîneur sur le banc amstellodamois dimanche soir. Roberto Martinez suspendu, le champion du monde va donc renfiler, le temps d’une soirée, un costume qu’il a laissé dans sa penderie depuis plusieurs mois. Mais ne nous trompons pas, quel que soit le résultat aux Pays-Bas, son rôle n’en sera que mineur puisque le sélectionneur espagnol, en homme méticuleux jusqu’au bout des doigts, aura quasiment tout prévu tactiquement et techniquement. La star française (45 ans) ne sera chargée que de faire passer les consignes, par la voix et les gestes.