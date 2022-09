Une perte de plus de 250 millions d’euros: la Juventus toujours plus dans le rouge

La Juve fait partie des trois clubs, avec le Real Madrid et le FC Barcelone, favorables à la création d’une Super Ligue, un championnat fermé qui serait réservé aux plus grands clubs pour concurrencer la Ligue des champions. Ce projet, actuellement au point mort depuis le désistement des clubs anglais, est présenté par ses instigateurs comme une façon de générer des revenus plus importants pour les plus grandes équipes.