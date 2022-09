Inondations au Pakistan: «Il n’y aura plus de Terre pour y mener des guerres»

« Le Pakistan n’avait jamais vu une telle illustration absolue et dévastatrice de l’impact du réchauffement climatique (…) Une chose est très claire : ce qu’il s’est passé au Pakistan ne restera pas cantonné au Pakistan », a lancé Shehbaz Sharif.

Pour M. Sharif, « la définition même de la sécurité nationale a changé aujourd’hui et à moins que les dirigeants mondiaux ne s’unissent et n’agissent maintenant sur un programme minimal, il n’y aura plus de Terre pour y mener des guerres ».

« La nature va contre-attaquer et pour cela l’humanité n’est pas de taille », a prévenu le Premier ministre pakistanais dans un discours particulièrement sombre et enlevé.

Au moins 1.400 personnes ont péri depuis juin au Pakistan dans ces inondations causées par des pluies de mousson torrentielles, dont l’intensité est accrue par le réchauffement climatique, selon experts et responsables pakistanais. Elles ont recouvert un tiers du Pakistan – une zone de la taille du Royaume-Uni –, détruisant habitations, commerces, routes, ponts et récoltes agricoles.