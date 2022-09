L’Italie, au tournant

On ne sanctionne pas les résultats électoraux, mais un comportement » : l’ex-président de la Commission européenne, Romano Prodi, rappelait dans La Repubblica la réponse faite au président Chirac lui demandant d’intervenir après la victoire de l’extrémiste de droite Haider en Autriche. Interrogé sur la possible victoire ce dimanche de Giorgia Meloni et de son Fratelli d’Italia, le commissaire européen Didier Reynders ne disait pas autre chose : « On va réagir au départ d’actes concrets, de décisions prises. » C’est l’évidence : si elle se concrétise – ce qui reste à vérifier –, la victoire de l’extrême droite, issue du vote d’un peuple libre lors d’une élection démocratique, ne pourra pas entraîner de sanction.