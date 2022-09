Dernier match de Roger Federer: une standing ovation pour acclamer le Suisse à son arrivée sur le court (vidéo)

Un accueil à la hauteur de l’immense champion qu’il est. Avant de disputer le dernier match de sa carrière ce vendredi, Roger Federer, accompagné de son partenaire d’un soir Rafael Nadal, a été ovationné comme il se doit par le public à l’O2 Arena de Londres, qui accueille la Laver Cup tout au long du week-end.

Âgé de 41 ans, le premier joueur de l’histoire à avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem entre 2003 et 2018 (huit à Wimbledon, six en Australie, cinq à l’US Open et un à Roland-Garros), était régulièrement blessé ces trois dernières années. Il n’a plus joué depuis le mois de juillet 2021 et une nouvelle blessure survenue à Wimbledon qui l’avait contraint à une nouvelle opération au genou.