L’actrice Louise Fletcher, connue pour son rôle dans «Vol au-dessus d’un nid de coucou» est décédée

Fletcher a commencé sa carrière à Hollywood à la fin des années 1950 avec plusieurs rôles dans des séries télévisées. Elle quitte temporairement le métier d’actrice au milieu des années 60 pour se consacrer à sa famille et fait son retour aux côtés de Keith Carradine et Shelley Duvall dans le film « Thieves Like Us » en 1974. Elle est ensuite choisie par le réalisateur Milos Forman pour son rôle légendaire de l’infirmière Ratched dans « Vol au-dessus d’un nid de coucou », d’après le livre du même nom paru en 1962.

L’actrice est restée active à la télévision jusqu’à un âge avancé. Elle a joué dans la série « Star Trek : Deep Space Nine » dans les années 1990 et a été nominée pour un Emmy en 1996 et 2004 pour ses rôles invités dans « Picket Fences » et « Joan of Arcadia », respectivement. L’un de ses derniers rôles était dans la série dramatique « Shameless », dans laquelle elle jouait le rôle de la mère du personnage de l’acteur William H. Macy en 2011 et 2012.