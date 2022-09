Les fabricants de papier toilette en grande difficulté, des pénuries possibles

« C’est l’enfer. Pour nous et pour nos clients », a déclaré une source sous couvert d’anonymat au journal De Tijd.

Non seulement l’explosion du prix du gaz, mais aussi le papier beaucoup plus cher entraînent une crise profonde chez les producteurs de papier toilette et de papier de cuisine, écrit le journal De Tijd samedi.

« C’est l’enfer. Pour nous et pour nos clients », a déclaré une source sous couvert d’anonymat. Le coût de fabrication des mouchoirs en papier, du papier hygiénique et de cuisine est normalement déterminé pour moitié par le prix de la pâte à papier. Ce chiffre a augmenté de moitié environ au cours de l’année écoulée.