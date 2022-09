«Tu es une légende», «Maestro»: la presse internationale salue la carrière de Roger Federer

Une page dans le monde du tennis s’est tournée ce vendredi soir lors de la Laver Cup. Roger Federer a pris sa retraite sportive, lui qui a notamment remporté 20 tournois du Grand Chelem et marqué toute une génération. Ce samedi matin, la presse internationale a rendu hommage à l’immense carrière de Roger Federer.

Le journal espagnol Marca titrait « Maestro » avant d’écrire : « Federer prend sa retraite en laissant un héritage qui fait de lui une légende du tennis. […] Il dit au revoir à 25 ans de carrière et 20 Grands Chelems. De son côté, le quotidien AS met en avant la rivalité et l’amitié entre Roger Federer et Rafael Nadal : « Amis pour toujours », titre ainsi le journal espagnol. « La légende suisse s’en va après 1750 matchs, 103 titres dont 20 Grand Chelems. »

Côté français, l’Equipe met en avant la course en ligne des Championnats du monde qui aura lieu ce dimanche. Le quotidien français dédie un petit encart à Federer sur sa une : « La der de Federer » peut-on ainsi lire. Tuttosport, journal italien, évoque aussi en une la fin de carrière de Roger Federer : « Tu es une légende » titre ainsi le quotidien turinois avant d’ajouter : « Le double avec Nadal, Djokovic et les meilleurs du tennis mondial ont rendu hommage au plus grand.