Mondiaux de cyclisme: Lotte Kopecky deuxième de la course en ligne dames, Annemiek van Vleuten titrée

Annemiek Van Vleuten est devenue championne du monde chez les élites dames, samedi, lors des Mondiaux de cyclisme à Wollongong. Après 164,3 km, la Néerlandaise qui fêtera ses 40 ans le 8 octobre, parti dans le dernier kilomètre, a devancé de quelques longueurs Lotte Kopecky qui offre à la Belgique sa première médaille dans cette épreuve depuis 1994 et la 2e place de Patsy Maegerman. La médaille de bronze est revenue à l’Italienne Silvia Persico. Le titre espoirs (U23), également attribué au terme de la course, est revenu à la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black, 12e de la course. L’argent est revenu à la Britannique Pfeiffer Georgi, 16e, et le bronze à l’Allemande Ricarda Bauernfeind, 20e de la course juste derrière Justine Ghekiere.

Malgré une fracture du coude survenue mercredi à la suite d’une chute dans le relais mixte, Van Vleuten décroche son 2e titre après celui de 2019 dans le Yorkshire. Elle succède au palmarès à l’Italienne Elisa Balsamo. Nicole Van den Broeck, en 1973, est la dernière Belge sacrée chez les élites féminines.