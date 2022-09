Remco Evenepoel et Wout Van Aert visent le titre mondial: les informations à savoir pour ne rien louper de la course en ligne

La course en ligne masculine des championnats du monde de cyclisme à Wollongong se déroule ce dimanche.

Après une semaine de compétition, les Championnats du monde de cyclisme à Wollongong se terminent ce dimanche avec la course en ligne masculine. Au programme : 266 kilomètres menant les coureurs de Helensburg à Wollongong. Entre les horaires, les diffusions tv et les favoris, voici toutes les informations à savoir pour ne rien rater de la course en ligne masculine.

266,9 kilomètres attendent ce dimanche les coureurs qui tenteront de décrocher le titre de Champion du monde. Les coureurs vont rejoindre Wollongong à partir de Helensburgh après une ligne droite relativement courte. Après le Mount Keira, les coureurs s’attaqueront au circuit final dans les rues Wollongong. Circuit à parcourir 12 fois, dont la pièce maîtresse est le Mount Pleasant : 1 100 mètres à plus de 7,7 % dont des passages jusqu’à 12 %.