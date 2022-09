Plusieurs personnes arrêtées pour des «menaces sérieuses» contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne

« Le parquet fédéral a été informé au cours de la semaine dernière d’une possible menace sur la personne du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne », a indiqué le parquet. « Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée à un juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Flandre occidentale. Les premiers éléments de cette enquête ont rapidement montré que cette menace devait être prise au sérieux. »

Dans la nuit de vendredi à samedi, trois personnes ont été privées de leur liberté aux Pays-Bas, informe encore le parquet fédéral. Leur transfert vers la Belgique a été demandé.

Une voiture suspecte aurait été repérée vendredi matin à proximité immédiate du domicile de Van Quickenborne, dans un quartier résidentiel de la banlieue de Courtrai, rapporte Het Laatste Nieuws. Selon nos confrères, le véhicule contenait des kalachnikovs et du matériel explosif, et peut-être aussi des bouteilles de gaz. Le véhicule suspect, portant des plaques d’immatriculation néerlandaises, a été saisi et emmené pour enquête. Toutes les autorités compétentes, y compris l’OCAM, ont été alertées.