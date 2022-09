«Nous ne nous laisserons intimider par personne»: Alexander de Croo réagit aux menaces envers le ministre de la Justice

Alexander De Croo prévient, « il faut que ce soit clair : nous ne nous laisserons intimider par personne. Le travail continue. »

Le Premier ministre Alexander De Croo a réagi via son cabinet aux graves menaces qui pèsent sur le Vice-Premier et ministre de la Justice, son collègue de l’Open VLD, Vincent Van Quickenborne, en les qualifiant de « totalement inacceptables ». Le Premier « est en contact avec le ministre et tient à a apporter son soutien à sa famille ».