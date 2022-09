Menaces contre le ministre de la Justice: ce qu’on sait des suspects

Le bureau du procureur fédéral a annoncé samedi que M. Van Quickenborne avait été placé sous une sécurité renforcée par le Centre national de crise après que des enquêtes aient montré qu’une menace possible devait être prise au sérieux. Dans son communiqué de presse, le parquet fédéral a immédiatement indiqué que trois personnes avaient été arrêtées aux Pays-Bas dans la nuit de vendredi à samedi et que leur remise à la Belgique a été demandée.

Le bureau du procureur néerlandais confirme maintenant que ces arrestations ont eu lieu à La Haye. « Sur ordre de la Belgique, trois ressortissants néerlandais (âgés de 20, 29 et 48 ans) ont été arrêtés à La Haye », peut-on lire sur Twitter. Aucune autre information, par exemple sur l’identité exacte des suspects, n’est divulguée.

Rien n’est dit non plus sur la nature de la menace, mais selon la VRT et Het Laatste Nieuws, une voiture suspecte avec une plaque d’immatriculation néerlandaise aurait été repérée vendredi matin au domicile de M. Van Quickenborne à Courtrai, où il est également bourgmestre empêché. On ne sait pas si la voiture contenait des occupants, mais des armes auraient été trouvées « selon des sources fiables ». Selon la VRT, il s’agissait de kalachnikovs, d’armes à feu et de bouteilles d’essence.