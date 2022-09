Mondiaux de cyclisme: Remco Evenepoel en tête avec une minute d’avance sur ses poursuivants (direct)

Entre Remco Evenepoel, Wout van Aert ou Julian Alaphilippe, les favoris sont nombreux pour remporter le titre de Champion du monde sur route. Suivez avec nous la fin de la course.

Jour-J pour Remco Evenepoel et Wout van Aert lors de la course en lignes des Mondiaux de cyclisme. Les deux Belges visent le titre mondial sur les routes de Wollongong. 266,9 kilomètres attendent ce dimanche les coureurs. Après le Mount Keira, les coureurs s’attaqueront au circuit final dans les rues Wollongong. Circuit à parcourir 12 fois, dont la pièce maîtresse est le Mount Pleasant : 1 100 mètres à plus de 7,7 % dont des passages jusqu’à 12 %.