Coupe du monde de basket: les Belgian Cats s’imposent dans la douleur face à Porto Rico et se rapprochent de la qualification

Les Belgian Cats ont signé un deuxième succès consécutif en Coupe du monde de basket féminin, samedi au Sydney Superdome en Australie. La Belgique a émergé difficilement face à Porto Rico 68-65 (mi-temps 31-31). Ce succès qualifie pratiquement les Cats pour les quarts de finale.

Au classement, après la défaite contre les États-Unis (87-72) jeudi et la victoire face à la Corée du Sud (84-61) vendredi, les Cats occupent la 3e place du groupe A avec 5 points. Samedi, Les Américaines ont battu les Chinoises 77-63 et les Coréennes ont disposé des Bosniennes 99-66. Les États-Unis sont seuls en tête avec 6 points devant la Chine (5). Porto Rico est 4e (5), la Corée du Sud est 5e (4) et la Bosnie-Herzégovine 6e (3).