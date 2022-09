«Je pensais que ce serait peut-être mon dernier tournoi»: Rafael Nadal aurait pu prendre sa retraite après Roland-Garros

Le tennisman espagnol a expliqué que la retraite de son rival (et ami) Roger Federer l’avait poussé à réfléchir : « Je ne sais pas, je n’en suis pas encore là. J’étais proche de ce moment cette année, je ne vais pas vous mentir. A Roland Garros, je pensais que ce serait peut-être mon dernier tournoi. »

Avec la retraite de Roger Federer ce vendredi soir, Rafael Nadal a expliqué au journal Marca qu’il aurait pu arrêter sa carrière professionnelle plus tôt dans l’année. Les pépins physiques l’ont fait douter.

A Paris, Rafael Nadal a remporté son 14e Roland-Garros, un record. Après ce tournoi, l’Espagnol a enchaîné plusieurs problèmes physiques : « Mais à partir de là, tout s’est très mal passé physiquement, je me suis cassé l’abdomen deux fois, à Wimbledon et à New York. Cela a été une accumulation de malheurs importants, ajoutés à toutes ces choses personnelles. »