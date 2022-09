Menaces envers Vincent Van Quickenborne: le Premier ministre Alexander De Croo réagit

Les menaces visant le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sont «totalement inacceptables», a réagi samedi le Premier ministre Alexander De Croo auprès de Belga. «Soyons cependant clairs: nous ne nous laisserons intimider par personne. Le travail continue», a ajouté le libéral flamand, alors que la sécurité a été renforcée autour de M. Van Quickenborne.

Le Premier ministre a ajouté avoir contacté son ministre de la Justice (Open VLD) et compatir également avec sa famille. Alexander De Croo a en outre remercié les services de renseignement et de sécurité belges et néerlandais pour leur collaboration.