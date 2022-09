Iran: 35 morts dans la répression de manifestations, plus de 700 interpellations

Près de 35 personnes ont été tuées et 700 arrestations ont eu lieu lors de récentes manifestations en Iran, déclenchées après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police.

Au moins 35 personnes ont été tuées en Iran et plus de 700 interpellées après huit nuits consécutives de manifestations déclenchées par la mort d’une jeune femme kurde arrêtée par la police des mœurs pour avoir porté le voile de manière «inappropriée».

Mais le bilan risque d’être bien plus lourd, l’ONG d’opposition Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo, faisant état vendredi d’au moins 50 morts dans la répression par les forces de sécurité des manifestations.

Les services de renseignement iraniens ont de leur côté affirmé avoir déjoué plusieurs attentats à la bombe lors des récentes actions de protestation. Les attaques auraient été planifiées par des partisans de la monarchie et des membres des Moudjahidines du peuple dans la ville de Tabriz, au nord-ouest du pays, a rapporté samedi l’agence de presse iranienne Mehr.

Dans plusieurs villes d’Iran - un pays qui compte plus de 80 millions d’habitants à 90% chiites - des manifestants ont affronté les forces de sécurité, incendié des véhicules de police et scandé des slogans hostiles au pouvoir, selon des médias et des militants.

Des centaines de manifestants ont été appréhendés. Dans le nord du pays, le chef de la police de la province de Guilan a annoncé l’arrestation de «739 émeutiers parmi lesquels 60 femmes», selon l’agence Tasnim.

De son côté, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), organisme de surveillance des médias basé aux États-Unis, a indiqué que 11 journalistes avaient été arrêtés en Iran depuis lundi.

Mahsa Amini, âgée 22 ans, a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour «port de vêtements inappropriés» par la police chargée de faire respecter le strict code vestimentaire de la République islamique, et elle est décédée trois jours plus tard à l’hôpital. Sa mort a déclenché des manifestations nocturnes dans les principales villes d’Iran, notamment la capitale Téhéran.

En Iran, les femmes doivent se couvrir les cheveux et n’ont pas le droit de porter des manteaux courts ou serrés ou des jeans troués.

« Pas de coups »

Vendredi soir, le ministre de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, a réaffirmé que Mahsa Amini n’avait pas été battue par les forces de l’ordre.

«Des rapports des services de surveillance ont été reçus, des témoins ont été interrogés, des vidéos ont été examinées, des avis médico-légaux ont été obtenus et il a été constaté qu’il n’y avait pas eu de coups» assénés à la jeune femme, a indiqué à la télévision M. Vahidi, cité par les médias locaux.

Selon lui, le gouvernement iranien enquête «sur la cause de la mort de Mahsa Amini (mais) il faut attendre l’avis définitif du médecin-légiste, ce qui prend du temps».

M. Vahidi a en outre critiqué «ceux qui ont pris des positions irresponsables, (...) et incité à la violence», les accusant de «suivre les Etats-Unis, les pays européens et les groupes anti-révolutionnaires».