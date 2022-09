Roberto Martinez en tribunes pour Pays-Bas – Belgique: «Quelque chose de tout à fait nouveau pour moi»

« Cela fait partie de la suspension », a-t-il expliqué. « Être dans les gradins sera quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. La préparation reste la même, sauf que je n’ai pas le droit d’avoir des contacts avec mon staff et les joueurs à la mi-temps. Nous avons un staff technique très compétent et expérimenté avec Thierry (Henry, ndlr) et Thomas (Vermaelen, ndlr) », a lancé Martinez.

Ce 129e derby des plats pays est présenté par Martinez comme « une préparation parfaite » à l’approche de la Coupe du monde. « Nous allons là-bas avec la possibilité de pouvoir encore terminer en tête. Nous allons tenter de la saisir », a dit le Catalan samedi en conférence de presse au centre national du football. Pour y parvenir, la Belgique devra toutefois réaliser une performance de premier rang, elle qui n’a plus gagné par trois buts d’écart face aux Pays-Bas depuis novembre 1961 et une victoire 0-4 grâce à des réalisations de Paul Van Himst, Roger Claessen (2x) et Paul Van Den Berg.

En juin, les Diables s’étaient lourdement inclinés à domicile (1-4) devant les Néerlandais mais Martinez ne veut pas parler de revanche pour autant. « Le sentiment qui nous habite est celui de toujours vouloir s’améliorer et de faire le travail le plus proprement possible. Je serai un entraîneur heureux si nous sortons une bonne performance en affichant la bonne mentalité, que l’équipe parvient à gérer l’aspect émotionnel du match et que nous faisons preuve de cohésion et de synchronisation », a expliqué Martinez.

Pour défier l’équipe de Louis van Gaal, Martinez a prévenu qu’il allait peut-être adapter son équipe pour contrer les qualités adverses. « Nous n’allons pas non plus renier qui nous sommes mais nous avons besoin de technique en possession de balle », a notamment évoqué le sélectionneur national, content de pouvoir retirer un maximum d’informations de cette rencontre pour établir sa liste des 26.