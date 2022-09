Toby Alderweireld confiant avant Pays-Bas – Belgique: «Si on se montre efficaces, pourquoi ne pas y croire?»

Tout sourire, Toby Alderweireld était assez content, samedi après-midi à Tubize. À la veille d’un match forcément particulier pour lui puisque c’est aux Pays-Bas et en particulier à Amsterdam qu’il a effectué ses débuts en tant que professionnel, le défenseur de l’Antwerp a rappelé que ce match, décisif pour la première place du groupe, aura aussi un intérêt certain dans une optique à plus long terme. « Louis van Gaal a déclaré que les Pays-Bas allaient gagner ce dimanche ? C’est très bien : nous aussi, on veut gagner ! Et moi en particulier, parce que c’est là que j’ai joué au début de ma carrière, que j’ai remporté de beaux trophées. Je vais aussi retrouver quelques têtes connues mais je préfère me focaliser sur la préparation de notre match sans trop penser à tout cela. Si on parvient à s’imposer, ce serait bien que ce soit en effet de trois buts, ce qui nous permettrait d’atteindre le Final Four de la Ligue des Nations. Il faudrait un petit miracle mais si on propose notre jeu habituel offensif, et qu’on se montre efficaces, pourquoi ne pas y croire ? Après, cela reste un test solide face à une équipe qui l’est tout autant. On avait pu s’en rendre compte lors de notre première confrontation à Bruxelles, où nous n’avions pas su exprimer nos qualités propres. On se doit de les montrer ce dimanche dans un contexte tendu, avec un entraîneur – Thierry Henry – qui débutera dans ce rôle mais ne manque pas d’expérience, tout en gardant en tête que quoi qu’il arrive, il s’agira de la meilleure des préparations possibles à deux mois du début de la Coupe du monde. On veut terminer cette campagne sans regrets… »