Décès d’Elizabeth II: la pierre tombale de la reine officiellement dévoilée

La pierre tombale de la reine Elizabeth II a été officiellement dévoilée samedi, avec la publication d’une photo par le palais de Buckingham, cinq jours après son inhumation à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Située plus précisément au mémorial George VI, père d’Elizabeth II mort en 1952, la nouvelle pierre porte, comme c’était déjà le cas auparavant, les noms des parents de la reine - le précédent roi et la reine mère Elizabeth (1900-2002) - et désormais de la souveraine inhumée lundi et de son époux Philip (1921-2021).