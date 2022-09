The Crown: la date de sortie de la saison 5 enfin dévoilée

La plateforme de streaming Netflix a dévoilé ce samedi la date de la sortie, très attendue, de la saison 5 de « The Crown ».

Netflix a dévoilé ce samedi sur Twitter la date de sortie de la saison 5 de The Crown. Basée sur des événements historiques, cette série met en scène l’histoire de la reine Elizabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne.

Sans un commentaire, le géant du streaming a partagé une photo, sobre, indiquant la date du 9 novembre et la mention « season 5 ». Quelques semaines après le décès d’Elizabeth II, la saison 5 de la saga est très attendue du public.