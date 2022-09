SC Charleroi: un Fan Day bon enfant où Mehdi Bayat a joué au guide

Pas gâté par le temps

« La crainte était liée au temps. De ce point de vue, on n’a pas été gâté. Mais il y avait quand même pas mal de supporters présents et ça fait au chaud cœur », commentait le directeur commercial, Walter Chardon, qui avait lui aussi donné de sa personne. « Ils étaient tous contents de passer la journée avec nous. Le staff et les joueurs, comme toujours, se sont montrés disponibles. Le but était de remercier les fans. C’est notre seule occasion de bien le faire et c’était très important pour nous. Sans eux, on n’est rien. La demande d’organiser ce Fan Day en septembre émanait des supporters. On les a écoutés et on ne le regrette pas. Plus tard, on fera le point ensemble et on verra comment on envisage la suite pour la fois prochaine. »