WTA Séoul: Yanina Wickmayer remporte la finale du double avec Kristina Mladenovic

Yanina Wickmayer (WTA 396 en double) et sa partenaire française Kristina Mladenovic (WTA 23 en double) ont remporté le double au tournoi de tennis WTA 250 de Séoul, épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars. Le duo belgo-français a battu 6-3, 6-2 les Américaines Asia Muhammad (WTA 30 en double) et Sabrina Santamaria (WTA 84 en double), têtes de série N.1, en finale, dimanche. La rencontre a duré 1 heure et 9 minutes.

Après un premier break dans le deuxième jeu, Wickmayer et Mladenovic subissaient le débreak de leurs adversaires. Mais le duo belgo-français réalisait un nouveau break dans la foulée pour mener 3-1. La paire gardait cet avantage et s’offrait le premier set 6-3.