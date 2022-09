Edito: Remco Evenepoel champion du monde, quel triomphe

Comme les plus grands champions, le coureur belge a forcé le destin, a attaqué là où on ne l’attendait pas forcément. Les efforts déployés au Tour d’Espagne n’ont eu aucune influence. En puissance, en oubliant la souffrance dans les bosses du parcours de ces Mondiaux en Australie, il a pris les rênes pour aller s’imposer en solitaire comme il l’avait fait à la Doyenne en avril dernier.

Remporter un monument (Liège-Bastogne-Liège), un Grand Tour (La Vuelta) et le titre mondial, cela n’était plus arrivé depuis… 42 ans. Quarante ans qu’un coureur n’avait plus gagné les Mondiaux avec un écart aussi important.

Dix ans aussi que la Belgique n’avait plus décroché ce maillot arc-en-ciel… Remco, ce champion d’à peine 22 ans, succède à Philippe Gilbert qui, ironie de l’histoire, prendra sa retraite dans une quinzaine de jours.

Remco n’a que 22 jours de plus que le champion du monde… Espoirs.