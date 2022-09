«Une démonstration»: revivez en vidéo la victoire de Remco Evenepoel lors des Mondiaux de cyclisme

Le Belge a réalisé une démonstration sur les routes australiennes ce dimanche et s’est imposé en solitaire lors des

Une victoire au panache ou une simple démonstration. Remco Evenepoel a remporté la course en ligne des mondiaux de cyclisme et devient ainsi champion du monde. Tout a basculé quand le coureur belge a attaqué et Lutsenko a suivi avant de craquer. Le Belge était trop fort.