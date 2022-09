Eddy Merckx: «Remco est un athlète exceptionnel»

Dix-neuvième coureur belge de l’histoire à sourire sous l’arc-en-ciel, Remco Evenepoel rejoint notamment dans cette prestigieuse galerie de champions le plus grand de tous, Eddy Merckx. Le Cannibale n’a évidemment rien perdu de la superbe démonstration de cet autre phénomène brabançon. « On vient de vivre un superbe moment du sport belge » réagit Eddy. « Tactiquement, l’équipe belge a réussi la course parfaite, avec Serry, Hermans et Dewulf qui ont constamment gardé le contrôle des événements, même s’il faut bien sûr toujours une dose de réussite pour que les planètes s’alignent. Les Français ont essayé d’ouvrir le scénario très tôt, sans doute pour faire paniquer notre équipe, mais cette stratégie n’a pas pris. La Belgique a parfaitement joué le coup. »