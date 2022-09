«J’ai eu les larmes aux yeux»: Philippe Gilbert félicite Remco Evenepoel pour sa victoire aux mondiaux

Dix ans après le sacre de Valkenburg, creuset limbourgeois dans lequel la fusion entre la forme étincelante de Philippe Gilbert et le charisme intelligent de Tom Boonen avait été parfaite, la Belgique a donc retrouvé un champion hors-norme, qui a gagné le droit de se parer du maillot arc-en-ciel durant quelques mois (les Mondiaux 2023, à Glasgow, auront exceptionnellement lieu dans la première quinzaine d’août).

Pro jusqu’au bout, des ongles et d’une carrière qu’il achèvera officiellement le 9 octobre lors de Paris-Tours (avant les adieux à Valkenburg, le 15 octobre), le Liégeois s’est entraîné ce dimanche, entre le rocher monégasque et les jolis cols italiens. Mais avant d’enfourcher son vélo, Phil n’avait évidemment rien perdu des exploits de son ex-équipier (chez Quick Step). Et parce que le sport est une formidable fabrique à émotions, Phil concède qu’il avait les yeux rougis lorsque Remco a coupé la ligne. « Dimanche matin, je me suis levé tôt avec ma famille pour suivre ce Mondial », raconte le Remoucastrien dans un message vidéo. « Nous avons donc assisté à l’attaque de Remco, à 25 kilomètres du but. Il était alors dans une situation confortable, il a pu prendre l’avantage car il était très fort. Il a de plus parfaitement su gérer son effort. Une fois isolé en tête de course, il s’est mis en « mode contre-la-montre », et on sait qu’en pareil cas, il est redoutable, très difficile à reprendre. »