Etats-Unis: Metallica, Mariah Carey, Joe Biden… stars et politiques se mobilisent lors d’un concert caritatif pour le climat (photos)

A New York ce samedi, après une semaine d’Assemblée générale de l’ONU, une dizaine de stars et de leaders politiques se sont réunis pour un concert caritatif géant contre la crise climatique et la pauvreté.

New York s’est offert samedi un concert caritatif géant pour le climat et contre la pauvreté en faisant défiler une dizaine de stars, de Metallica à Mariah Carey, et des dirigeants internationaux comme Ursula von der Leyen et, via une vidéo, le couple Biden.

Derrière cet événement, qui se tient chaque année depuis dix ans à la fin de l’Assemblée générale de l’ONU, on trouve l’ONG philanthropique Global Citizen, une plateforme numérique internationale créée par l’Australien Hugh Evans et qui veut rassembler des « citoyens mondialisés » sensibilisés aux fléaux de la famine, du sous-développement, du dérèglement climatique ou des discriminations.