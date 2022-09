Vêtu de son maillot arc-en-ciel, Remco Evenepoel est accueilli à son hôtel par des dizaines de journalistes (vidéo)

Le coureur belge est arrivé à l’hôtel de la délégation cycliste belge. De nombreux journalistes et fans l’attendaient et l’ont accueilli avec enthousiasme.

Vêtu de son maillot arc-en-ciel, Remco Evenepoel est rentré à l’hôtel de la délégation cycliste belge. De nombreux journalistes et fans l’attendaient pour le féliciter de sa victoire. Le Belge a remporté ce dimanche la course en ligne des championnats du monde. Et ce dix ans après la victoire aux Pays-Bas de Philippe Gilbert.