Guerre en Ukraine: deux proches de Poutine s’inquiètent de l’importante mobilisation militaire russe

Selon nos confrères du Monde, deux hauts parlementaires russes interrogent la mobilisation militaire russe et en demandent une « conforme à la loi », sans « la moindre erreur ».

Et pour cause, certaines des dernières recrues convoquées pour rejoindre l’armée n’auraient même fait leur service militaire, contrairement aux déclarations du ministre de la Défense Sergueï Choïgou qui affirmait que les futurs combattants ne seraient que des personnes ayant des « compétences militaires spéciales » ou « une expérience des combats », ainsi que le rappelle Le Monde.

Des « excès inacceptables »

Les critiques ont émané de la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, la chambre haute du Parlement, Valentina Matvienko. Celle-ci aurait annoncé savoir des hommes avaient été convoqués sans être éligibles à la mobilisation. « De tels excès sont absolument inacceptables. Et je considère absolument normal qu’ils déclenchent une vive réaction dans la société », a-t-elle écrit via Telegram aux gouverneurs régionaux. Pour elle, ces derniers portent « l’entière responsabilité » de la mise en œuvre de la mobilisation. « Veillez à ce que la mise en œuvre de la mobilisation partielle soit effectuée dans le respect total et absolu des critères définis. Sans la moindre erreur. », poursuit-elle.

Le président de la Douma, la chambre basse du Parlement, Viatcheslav Volodine, fait écho à ses propos : « Des plaintes sont déposées ». « Si une erreur est commise, il est nécessaire de la corriger (…). Les autorités à tous les niveaux doivent prendre conscience de leurs responsabilités. », a-t-il déclaré.

Selon les autorités russes, 300 000 Russes sont concernés par la campagne de mobilisation. Et le Kremlin a démenti mobiliser plus d’un million de personnes. Les ONG affirment que plus de 2 000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations contre la mobilisation.