Guerre en Ukraine: retraités, malades… Moscou admet des «erreurs» dans la mobilisation

Mais plusieurs cas de personnes ayant dépassé l’âge de combattre, malades ou exemptées pour d’autres raisons, ont provoqué des réactions indignées sur les réseaux sociaux, suscitant l’embarras et l’inquiétude des autorités. Dans la région de Volgograd (sud-ouest), c’est un militaire à la retraite de 63 ans, souffrant d’un diabète lourd et de problèmes cérébraux, qui a été renvoyé du centre d’entraînement où il avait été convoqué, selon les autorités. Dans la même région, le directeur d’une petite école rurale, Alexandre Faltine, âgé de 58 ans, a reçu un ordre de mobilisation alors qu’il n’avait pas servi dans l’armée. Après la publication d’une vidéo de sa fille sur les réseaux sociaux, où elle a été très partagée, il a pu rentrer chez lui.

Deux proches de Poutine très inquiets

Ce dimanche, Le Monde relaie des informations de l’agence de presse Reuters, selon laquelle deux hauts parlementaires russes se seraient montrés critiques envers la campagne de mobilisation des réservistes en Russie. Ils demanderaient ainsi que des responsables locaux mettent fin rapidement aux « excès » pour mieux contrôler une situation qui ébranle la société russe.

Et pour cause, certaines des dernières recrues convoquées pour rejoindre l’armée n’auraient même fait leur service militaire, contrairement aux déclarations du ministre de la Défense Sergueï Choïgou qui affirmait que les futurs combattants ne seraient que des personnes ayant des « compétences militaires spéciales » ou « une expérience des combats », ainsi que le rappelle Le Monde.

Des « excès inacceptables »

Les critiques ont émané de la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, la chambre haute du Parlement, Valentina Matvienko. Celle-ci aurait annoncé savoir des hommes avaient été convoqués sans être éligibles à la mobilisation. « De tels excès sont absolument inacceptables. Et je considère absolument normal qu’ils déclenchent une vive réaction dans la société », a-t-elle écrit via Telegram aux gouverneurs régionaux. Pour elle, ces derniers portent « l’entière responsabilité » de la mise en œuvre de la mobilisation. « Veillez à ce que la mise en œuvre de la mobilisation partielle soit effectuée dans le respect total et absolu des critères définis. Sans la moindre erreur. », poursuit-elle.

Le président de la Douma, la chambre basse du Parlement, Viatcheslav Volodine, fait écho à ses propos : « Des plaintes sont déposées ». « Si une erreur est commise, il est nécessaire de la corriger (…). Les autorités à tous les niveaux doivent prendre conscience de leurs responsabilités. », a-t-il déclaré.

Selon les autorités russes, 300 000 Russes sont concernés par la campagne de mobilisation. Et le Kremlin a démenti mobiliser plus d’un million de personnes. Les ONG affirment que plus de 2 000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations contre la mobilisation.

AFP

Ces dérives sont un nouvel exemple des difficultés d’organisation qui accompagnent depuis le début l’offensive de la Russie contre l’Ukraine. Samedi, le ministère de la Défense a annoncé le remplacement du plus haut gradé chargé des questions logistiques par le général Mikhaïl Mizintsev, un poids lourd de l’état-major.