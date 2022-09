«Le nouveau Merckx est arrivé»: la ville natale de Remco Evenepoel aux anges après son titre de champion du monde (vidéo)

La ville natale de Remco Evenepoel a mis les petits plats dans les grands pour suivre la course en ligne et ensuite fêter la victoire de son prodige.

Remco Evenepoel a fait vibrer tout un pays ce dimanche. Et ce n’est pas les habitants de Schepdael qui diront le contraire. Le cycliste de 22 ans est originaire de cette petite commune, en périphérie bruxelloise, et de nombreux supporters l’ont encouragé à plusieurs milliers kilomètres de l’Australie.

Deux cents supporters étaient présents à Schepdael, au café In De Rustberg, afin de suivre la course en ligne des mondiaux de cyclisme. Quand Remco Evenepoel a déposé Lustenko avant de filer vers la victoire, le café a explosé. « Le nouveau Merckx est arrivé » disaient certains. La mère de Remco, plus prudente, est restée de marbre : « Attendons ».