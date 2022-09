Bruxelles: la mise en place complexe du plan Good Move

Quand on adopte des plans communaux de mobilité, il faut parfois à un moment donné que l’échevin concerné se remette en question et voit que ce type de plan n’est pas adapté à la configuration. Il faut revenir à la situation et revoir peut-être le schéma initial. Il ne faut pas attendre 3, 4 ou 6 mois. » Les propos viennent du député bruxellois et conseiller communal à la Ville de Bruxelles Sevket Temiz (PS). Ils concernent l’implémentation du plan régional Good Move dans le Pentagone. Son chef de file, le bourgmestre Philippe Close (PS), défend pourtant pleinement le plan mis en place le 16 août dernier. Les propos de l’élu socialiste illustrent les crispations politiques autour de l’arrivée des quartiers apaisés dans la capitale. A l’instar de Schaerbeek, le plan poursuit sa mise en place à Bruxelles-ville. En revanche, face aux vives protestations d’une partie des riverains, Anderlecht prévoit déjà de revoir sa copie à Cureghem. La tension était devenue trop forte.