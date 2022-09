Wallonie: le plan de relance dans le viseur du budget 2023

La vie politique wallonne est un éternel recommencement. En juillet dernier, ministres et députés s’étaient quittés sur l’adoption de l’ajustement budgétaire : un solde brut à financer maintenu sous la barre des 4 milliards pour 2022 et des dépenses revues à la baisse pour remplir l’objectif de 150 millions d’économies par an, histoire d’assurer la soutenabilité de la dette.

Deux mois à peine ont passé et les membres du gouvernement PS-MR-Ecolo se retrouvent cette semaine pour plancher sur le budget 2023 au cours d’un conclave qui devrait durer une dizaine de jours. Mais qui pourrait aussi s’éterniser : « Ce sera musclé ! » projette un ministre. Pour valider les décisions les plus difficiles, appel pourrait être fait au Conseil régional du Trésor, une instance créée en 2004 pour aider l’exécutif dans la gestion de la dette et des emprunts.