Mondiaux de cyclisme: trois statistiques incroyables sur le sacre de Remco Evenepoel

Parmi tous ces exploits, Remco Evenepoel a égalé dimanche trois légendes du cyclisme en s’emparant du maillot arc-en-ciel de champion du monde de cyclisme sur route à Wollongong. Le Brabançon flamand est le 4e coureur de l’histoire à avoir remporté au cours de la même année un Monument (un des cinq plus grandes classiques), un grand Tour et le championnat du monde. Evenepoel, 22 ans, a gagné en 2022 Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta avant sa victoire ce dimanche en Australie.

Deux petites semaines après avoir remporté le Tour d’Espagne, Remco Evenepoel a remis le couvert en s’imposant sur les routes australiennes. Il a devancé Christophe Laporte et Michael Matthews pour s’offrir le titre de champion du monde. Avec ce titre, Remco Evenepoel ajoute une ligne de plus à son palmarès. Mais pas que, il continue de s’offrir plusieurs records.

Un autre Belge, Eddy Merckx avait signé cette performance en 1971. L’année de ses 26 ans, il s’impose à Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège puis au Tour de Lombardie, gagne son 3e Tour de France consécutif et sa 2e course à l’arc-en-ciel à Mendrisio en Suisse.

Le premier à avoir signé cet exploit rare fut l’Italien Alfredo Binda au temps glorieux des forçats de la route en 1927. Le dernier à avoir réussi pareille performance est le Français Bernard Hinault en 1980. Il a 26 ans et s’impose dans un Liège-Bastogne-Liège d’anthologie, dans le Giro avant de devenir champion du monde à Sallanches, en France.

Une avance colossale

Remco Evenepoel a devancé le Français Christophe Laporte de 2 minutes et 21 secondes ce dimanche. Pour retrouver un écart aussi considérable sur une course en ligne masculine, il faut remonter aux champions du monde de 1968 à Imola. L’Italien avait devancé le Belge Herman Van Springel de 9 minutes et 50 secondes.

22 ans et 244 jours

Le 25 janvier prochain, Remco Evenepoel fêtera sa 23e bougie. A 22 ans et 244 jours, le natif de Schepdael est devenu l’un des plus jeunes cyclistes à devenir champion du monde. Pour retrouver un champion du monde plus jeune, il faut remonter à août 1993. Lance Armstrong s’était imposé à Oslo à 21 ans et 346 jours. Deux Belges font mieux que l’Américain : Karel Kaers et Jean-Pierre Monseré.