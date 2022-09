Des négociations budgétaires difficiles à Bruxelles

L’exécutif bruxellois tiendra jeudi et vendredi un conclave budgétaire. Les indexations et la hausse des dépenses énergétiques compliquent le respect de la trajectoire pluriannuelle de la Région.

Si rien ne change d’ici trois ans, il y a dans un premier temps le risque de dégradation de la note bruxelloise par les agences de notation. Puis, dans un second temps, il y a celui de l’emballement de la dette ». Un responsable au sein de l’équipe gouvernementale évoque ainsi la situation budgétaire périlleuse de la Région bruxelloise. Notre interlocuteur fait référence au fossé grandissant entre son endettement et ses recettes. Au niveau des perspectives budgétaires, les voyants tournent en effet au rouge foncé. Le Centre de recherches en économie régionale et politique économique (Cerpe) de l’UNamur vient de se pencher sur la dette propre bruxelloise. « Nous estimons que son encours atteindrait 15,2 milliards d’euros à l’horizon 2027, soit une hausse nominale de 6,6 milliards d’euros par rapport à son encours estimé en 2022 », alertent les auteurs de l’étude. Dans ce contexte compliqué, l’exécutif régional a débuté les négociations concernant le budget 2023.